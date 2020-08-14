Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Yunan Çalışma Bakanlığı internet sitesi Türk hackerlar tarafından hacklendi. Bakanlığın internet sayfasının açılışında "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz" mesajları görüldü.

RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğunun Yunanistan Çalışma Bakanlığı resmi internet sitesini hacklediği belirtildi. Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın internet sayfasının açılışında "Türk RootAyyildiz tarafından hacklendi" ve "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görüldü.

YUNANİSTAN GERİLİMİ

Son günlerde, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerindeki gerilim artarak devam ediyor. Türkiye,10 Ağustos'ta Oruç Reis gemisinin, Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak gördüğü Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başladığını duyurdu. Türkiye'nin Navtex ilanından kısa bir süre sonra, Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Yunan Silahlı Kuvvetleri alarma geçirildi.

YUNAN GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI

Öte yandan Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede, Türk ve Yunan gemileri arasında kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.