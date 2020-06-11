Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
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Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi

Ayasofya ve Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası tekrar gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın savaş tehditlerinin ardından RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı. Hacker'lar "Türkiye'ye laf uzatırken bir kez daha düşünün" notunu da bıraktı.

11.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:17

RootAyyıldız, internet sayfasından, yaptığı duyuruyla, siber saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı; grup, saldırıların Atina'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini de belirtti.

"TÜRKİYE'YE LAF UZATIRKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN"

Hacker grubu sayfasından yaptığı açıklamada,şu açıklamayı paylaştı: "Selamün Aleyküm, Yunanistan'a ait einventory.e-gif.gov.gr adresini 'dump' ettim. Bu verileri paylaşıyorum. Detaylı bakan olursa Yunanistan'a ait birçok bakanlık görevlisinin bilgilerini bulabilirler. Türkiye'ye laf uzatırken, bir daha düşünün"

İLİŞKİLER GERİLDİ

İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından da rahatsız olan Yunanistan'dan "Türkiye ile savaşa hazırız" açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna karşılık "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Yunan tarafından yapılan açıklamalara "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diyerek cevap vermişti.

Öte yandan dün Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunan Ordusu'na ait bir helikopterin engelleme çalışmasına karşılık Türk donanmasından karşılık vermiş ve kargo gemisi güvenle yoluna devam etmişti.

Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi

Kaynak: DHA

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