Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 kişiyi rehin aldı
18 mürettebatı bulunan Türk yük gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Rehin alınan 10 kişiden 2'si serbest bırakıldı.
HABERLER.COM/ÖZEL- MURATHAN ASLAN
Nijerya'da deniz haydutları, Türk yük gemisi olan Paksoy 1'e saldırdı. Korsanlar, 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimler yapılsa da henüz haydutlarla doğrudan iletişim sağlanamadı. Gana üzerinden sağlanan iletişim sonucunda 2 denizcinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
18 MÜRETTEBATI BULUNUYORDU
Haberler.com'a açıklama yapan Kadıoğlu Denizcilik'ten bir yetkili, olayı dün öğrendiklerini söyledi. Firma yetkilisi 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişinin rehin alındığını söyledi. Rehinelerin serbest bırakılması için bir dizi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu söyleyen firma yetkilisi, henüz korsanlarla iletişim kurulamadığını söyledi.
İLETİŞİM CİHAZLARINA ZARAR VERMİŞLER
Firma yetkilisi, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini de aktardı. Firmanın açıkladığı bilgiye göre, rehin alınma esnasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Konu hakkında diplomatik girişimlerin devam edildiğini belirten firma yetkilisi, her türlü bilgi kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Türk yetkililer, Gana üzerinden korsanlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Başlatılan girişimler sonucunda 2 Türk denizci serbest bırakıldı. 8 Türk denizcinin de serbest bırakılması için çalışmalar yürütülüyor.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin "Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık" dedi.
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Oraların korsan bölgesi olduğu belli gemi şirketi parasına kıyamamış 4 tane silahli koruma tutmamis sonra olan calisana oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok değil 10 tane salt komandosu gönderin nijeryayı bile alıp gelirler :)Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bu korsanları Türkiye ye getirip topçu yapacan bunları. hem bizi takımlar kazansın hem onlar kazansın. adamı yerler koy defansa orta sahaya gelsin şampiyonlar ligiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAHIM YANLARINDA OL LÜTFEN. BAŞLARINA BİR ŞEY GELMESİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsun. Umarım gerekli karşılık verilir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AHA SURİYE GİBİ NİJARYAYA DA GİRME VAKTİ GELDİ GELMİŞ DEMEKCevap Yaz 32 11 Yayından Kaldır
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gavurun s400 ü ile övünen cahil bir çomar daha. . . . sanki kendi üretti ilkokul mezunu bir cahil olduğun belli2 4 Yayından Kaldır
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Sana bayagı zorlamış. . . artık rahatlamışsındır3 2 Yayından Kaldır
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DİİLMİ sen kimsin kamilll. zoruna gittiyse s400 var istermisin ? bu aralar senin gibileri türedi canları s400 istiyor :))))))5 1 Yayından Kaldır
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siz suriyeye girmediniz ama suriye size çok iyi girmiş16 25 Yayından Kaldır