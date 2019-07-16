Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 kişiyi rehin aldı

HABERLER.COM/ÖZEL- MURATHAN ASLAN

Nijerya'da deniz haydutları, Türk yük gemisi olan Paksoy 1'e saldırdı. Korsanlar, 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimler yapılsa da henüz haydutlarla doğrudan iletişim sağlanamadı. Gana üzerinden sağlanan iletişim sonucunda 2 denizcinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

18 MÜRETTEBATI BULUNUYORDU

Haberler.com'a açıklama yapan Kadıoğlu Denizcilik'ten bir yetkili, olayı dün öğrendiklerini söyledi. Firma yetkilisi 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişinin rehin alındığını söyledi. Rehinelerin serbest bırakılması için bir dizi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu söyleyen firma yetkilisi, henüz korsanlarla iletişim kurulamadığını söyledi.

İLETİŞİM CİHAZLARINA ZARAR VERMİŞLER

Firma yetkilisi, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini de aktardı. Firmanın açıkladığı bilgiye göre, rehin alınma esnasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Konu hakkında diplomatik girişimlerin devam edildiğini belirten firma yetkilisi, her türlü bilgi kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Türk yetkililer, Gana üzerinden korsanlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Başlatılan girişimler sonucunda 2 Türk denizci serbest bırakıldı. 8 Türk denizcinin de serbest bırakılması için çalışmalar yürütülüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin "Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık" dedi.