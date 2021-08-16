Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Kemal Paşazade Divan ve Diğer Şiirler
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Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Kemal Paşazade Divan ve Diğer Şiirler

Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Kemal Paşazade Divan ve Diğer Şiirler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

M. A. Yekta Saraç'ın hazırladığı Kemal Paşazade Divan ve Diğer Şiirler adlı eser, Türk Dil Kurumuı yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

M. A. Yekta Saraç'ın hazırladığı Kemal Paşazade Divan ve Diğer Şiirler adlı eser, Türk Dil Kurumuı yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kemal Paşazade Divan'ının ilk ilmi neşridir. İbni Kemal'in Divan'ı dışında bırakılmış şiirlerinin de dahil edildiği çalışma iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, Kemal Paşazade ya da diğer adıyla İbni Kemal'in hayatı ve eserleri hakkındaki muhtasar bilgiden sonra onun edebi şahsiyeti ile ilgili bir değerlendirme yapıldı.

İkinci bölümde ise şairin Divan'ının mevcut nüshalarında olsun ya da olmasın ulaşabilen bütün şiirleri bir tenkit süzgecinden geçirilerek bir araya getirilmek suretiyle ilgililerin istifadesine sunuldu.

Kemal Paşazade Divan'ının yeniden tertip ve tasnifi olarak da değerlendirilebilecek çalışmanın ikinci bölümündeki metin kısmı, biri Kaside-i Bürde'nin diğeri Kaside-i Tantaraniyye'nin manzum tercümesi, 3'ü Yüsuf u Zeliha'dan müstahreç 10 kaside, 1 murabba, 1'i Yavuz Sultan Selim Mersiyesi 2 terciibent, Divan nüshaları ve iki mecmuadan alınan 467 gazel, 9 kıta, 1 müfret ve 77 beyitlik bir mesnevi olan Usülname'den meydana gelir.

Çalışmanın sonunda Kemal Paşazade Divan'ı nüshaları içinde en çok şiir ihtiva eden Milli Kütüphane yazmasının tıpkıbasımı yer alıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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