Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı

Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu dokunulmazlığının kaldırılması sonrası Brüksel'de tutuklandı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçmıştı.

Altın Şafak Partisi Üyesi ırkçı Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmıştı.

BRÜKSEL'DE TUTUKLANDI

Yunan basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce Türk bayrağını yırttığı için hakkında resen soruşturma başlatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklandı.

İADESİNE KANDİSİ KARAR VERECEK

Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iade sürecinin, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

ALTIN ŞAFAK SUÇ ÖRGÜTÜ KABUL EDİLMİŞTİ

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.