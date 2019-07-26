Türk bayrağına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı

Son zamanlarda kadınlar hakkındaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

TÜRK BAYRAĞINA HAKARET ETMİŞTİ

Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağının fotoğrafını "Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?" notuyla paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'a yer alan habere göre; Bir takipçisi Alakurt'u bayrak paylaşımından dolayı polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.