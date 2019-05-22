Romanya Sahil Güvenlik Ekiplerinin Ateş Açtığı Türk Balıkçı Teknesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği Türk balıkçı teknesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alınmıştı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı.

BALIKÇILARIN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı.

BALIKÇILARIN BUGÜN TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Köstence'de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA