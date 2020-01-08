: Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?

08.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:42

Türk Akımı boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? Rusya NABUCCO projesini kendi gazıyla mı gerçekleştirdi? Trakya'da kurulacak depoyu Ruslar mı idare edecek? Montrö'nün değişmesini Rusya mı istiyor? Arz fazlası İran ile gaz ticaretini etkiler mi? View on euronews

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