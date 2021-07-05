Turizmde "Yönetim Kalitesi Ödülleri" Antalya'da sahiplerini bulacak

Bir turizm dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen QM-Quality Managment Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) 14 Temmuz'da Antalya'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Bir turizm dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen QM-Quality Managment Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) 14 Temmuz'da Antalya'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Bu yıl 11 ülkede ve 4 dilde oylanarak binlerce yurt içi ve yurt dışı profesyonele ulaşan QM Awards Anketi'ne, web siteleri üzerinden 101 bin ziyaretçi katıldı. Ankete katılan kişiler, 2020 turizminin "en"lerini belirledi. Yaklaşık 1 ay süren anket sonuçları, 14 Temmuz'da Su Hotel'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Kimin ödül alacağı, önceden kimse tarafından bilinmeyecek.

GM Turizm ve Yönetim Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, QM Awards'ın turizm endüstrisinde kalitenin ödüllendirilmesi anlamını taşıdığını söyledi.

Sektör gelişiminde kalite yarışının büyük önem taşıdığına inandıklarını belirten Meral, "Turizm sektörünü kalite vurgusuyla olumlu yönde etkileyen ve ilham veren markaların ve bireylerin çalışmalarını öne çıkarmayı amaçlıyoruz. 2010'dan itibaren düzenli olarak 11 yıldır düzenlenen Qm Awards, turizm endüstrisinde standartları yükseltme misyonunu başarıyla sürdürmektedir'." ifadesini kullandı.

71 dalda ödül verilecek

Meral, turizmin sadece otel-tatilci ikileminde düşünülmemesini, milyonlarca insanı içine alan ve binlerce alt kategoriden oluşan dev bir endüstri olduğunu vurguladı.

QM Awards'da 71 farklı dalda ödül dağıtılacağını kaydeden Meral, "Ödül töreni gecesi çok özel sahne etkinlikleri de gerçekleştirilecek. QM Awards sadece bir ödül gecesi değil, turizm sektörü için moral buluşması anlamı da taşıyacak. Çok zor bir virajdan dönen sektörün buna ihtiyacı vardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi