Turizm Hızlı Bir Şekilde İleriye Gidiyor"

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-Bakan Tüfenkci'nin açıklaması "Turizm hızlı bir şekilde ileriye gidiyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

"Türkiye 2016'da, 2017'de turizmde yaşanan geriye gidişi durdurdu, şimdi hızlı bir şekilde ileriye gidiyor"

"Türkiye 2017'de 32,5 milyon turisti ağırladı. Bu yıl için rezervasyonlarla 38 milyon bekleniyor resmi olarak, belki bu rakam 40 milyonlara varacak. (Turizm bölgelerinde) Kapanan yerlerin hızla açıldığını göreceksiniz"

"Kuyumculuk sektöründe yurt dışından gelen ürünler noktasında özellikle gümrüklerde denetimlerimizi artırma talimatı verdik"

"Allah'a hamd olsun dirayetli bir şekilde cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biz bu terör örgütlerini gerek şehirde gerekse kırsalda hareket edemez hale getirdik"

İSTANBUL (AA) – Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye 2016'da, 2017'de turizmde yaşanan geriye gidişi durdurdu, şimdi hızlı bir şekilde ileriye gidiyor. Türkiye 2017'de 32,5 milyon turisti ağırladı. Bu yıl için rezervasyonlarla 38 milyon bekleniyor resmi olarak, belki bu rakam 40 milyonlara varacak. (Turizm bölgelerinde) Kapanan yerlerin hızla açıldığını göreceksiniz." dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) ve diğer sektör temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Hükümetin ve bakanlığının sektörlerin sorunlarına inisiyatif alarak pratik çözümler getirdiğini belirten Tüfenkci, reel sektörün büyümesini her anlamda desteklediklerini söyledi.

Kuyumculuk sektörünün gelişimi için güvenliğin en önemli konu başlıklarından olduğunu aktaran Tüfenkci, esnafın işini rahat yapabilmesi için sokakların emniyetinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Tüfenkci sektörün sorunlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Samimi olarak söylüyorum başkanlarım bu masada, önce başkanlarımın bir karara varması lazım. Siz konuşun, ben hakemlik yapmaya razıyım. Çünkü biz bu sektörü büyütmek istiyoruz. İstiyoruz ki esnafımız büyüsün bu işin tüccarı olsun. Tüccarımız büyüsün ihracatçı olsun istiyoruz. Bu salonda bulunanlardan kimse kimsenin rakibi değil, bir zincirin halkaları gibi...

Biz dünyayla rekabet edeceksek, dayanışmamızı, birliğimizi artırmamız lazım. Bununla ilgili ben organize yapmaya hazırım. Hükümet olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Nitekim burada da kanaatim pekişti, en kısa zamanda sizler organize edin, bakan arkadaşlarımız veya diğer üst düzey yönetici arkadaşlarımızla saatlerce oturalım, tartışalım, hayata geçirilmesi ihracatımızı, üretimimizi artıracak her türlü tedbiri almaya hazırız."

"Yurt içinde ve yurt dışında da terör yuvalanmalarına izin vermeyeceğiz"

Tüfenkci, "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ciddi bir operasyon gerçekleştirdik ve Allah'a hamd olsun Türkiye ekonomisi, Türkiye neredeyse bu ciddi operasyonu hissetmedi bile. Biz bu güce eriştik ve başarıyla o operasyonları tamamladık. Bu operasyonları niye yapıyorduk? Sınırdaki güvenliğimizi sağlama, bunu sağlarken esasında yurt içindeki güvenliğimizi sağlamak adına yapıyorduk.

15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Ticaret ve turist sayısı ne kadar düştü? Bunu hep beraber gördük… Bunun ardından bütün terör örgütleri hep birden sağda solda organize oldular. Ankara'da İstanbul'da, havalanlarında bir sürü saldırıya geçtiler. Allah'a hamd olsun dirayetli bir şekilde cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biz bu terör örgütlerini gerek şehirde gerekse kırsalda hareket edemez hale getirdik. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da, işte Afrin operasyonuyla, El Bab'daki Cerablus'taki operasyonlarla, Kandil'deki operasyonlarla, akabinde gerçekleştirilecek diğer operasyonlarla beraber biz yurt içinde ve yurt dışında da terör yuvalanmalarına izin vermeyeceğiz."

Türkiye'nin turizmdeki yaralarını sardığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye 2016'da, 2017'de turizmde yaşanan geriye gidişi durdurdu, şimdi hızlı bir şekilde ileriye gidiyor. Türkiye 2017'de 32,5 milyon turisti ağırladı. Bu yıl için rezervasyonlarla 38 milyon bekleniyor resmi olarak, belki bu rakam 40 milyonlara varacak. (Turizm bölgelerinde) Kapanan yerlerin hızla açıldığını göreceksiniz. Gelirken sordum bu otelde yabancı turist sayısındaki artışı çok açık ifade ettiler, yüzde 100 doluluğa ulaşmışlar. Diğer şehir otellerine de baktığımızda bu rakamları görebiliyoruz. Kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok."

"Sektörle beraber bir çalışma yapıp yakında sektörün görüşüne sunacağız"

İç Ticaret Genel Müdürü'ne kuyumculuk sektöründe sahtecilikle mücadele konusunda gerekli talimatları verdiğini aktaran Tüfenkci, "Özellikle sahtecilik noktasında yetki boşluğuyla ilgili sorunu giderme noktasında inşallah sektörle beraber bir çalışma yapıp yakında sektörün görüşüne sunacağız." dedi.

Sektörün sorunlarını çözmeye gayet edeceklerini belirten Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Kuyumculuk sektöründe yurt dışından gelen ürünler noktasında özellikle gümrüklerde denetimlerimizi artırma talimatı verdik. Yurt içi sahte mücevherat ve altınla mücadele için İç Ticaret Genel Müdürümüze talimatı verdik. Sektörle beraber çalışarak bu denetimlerin standardını oluşturacağız. Böylelikle yüzde 100 önleyemeyiz ama en azından cezaları artırma anlamında iyi bir noktaya geliriz."

Bakan sektörün sorunlarını dinledi

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Türkiye'de son 17 yılda önemli bir başarı hikayesi yazıldığını belirterek, bu başarıda kuyum sektörü paydaşlarının da önemli desteği olduğunu kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclis Başkanı İmam Altınbaş da konuşmasında kuyumculuk ürünlerinde kredi katına taksit konusunda yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Erhan Hoşhanlı, dünyada ilk 5'e giren Kuyumculuk Fuarı'nın 3 gündür sürdüğünü belirterek, toplantıya fuar vesilesiyle geniş katılım sağlandığını kaydetti.

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner ise sektör kurumlarına işletmeleri denetleme yetkisi verilmesini istedi. Türkiye'ye giren sentetik pırlanta miktarının arttığını belirten Güner, denetimin önem kazandığını söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da göreve yeni seçildiğini hatırlatarak, sektörün sorunlarını çözmek için çalışacağını kaydetti.

Atayık, hemşehrisi olan Tüfenkci'den sektörün sorunlarını çözme noktasında yardımlarını beklediğini belirtti.

Bakan Tüfenkci'ye hediye

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Anadolu'dan gelen sektör STK'larının temsilcilerinin sorularını cevapladı. Daha sonra Hoşhanlı ve İTO Kuyumculuk Komitesi Üyesi Cemal Turgut, Tüfenkci'ye kendisinin kakma ustası Tomas Ulutaş tarafından tamamı gümüşten yapılmış kakma portresini hediye etti.