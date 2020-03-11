Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs konusunda kritik tarihin 15 Nisan olduğunu söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı. Toplantının ardından söz alan Turizm Bakanı Ersoy, turizmde alınacak ilk önemleri değerlendirdi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde kritik tarihin 15 Nisan olduğunu dile getirdi. İşte Bakan Ersoy'un sözleri:

"ORGANİZASYONLARI NİSAN SONUNA KADAR ERTELEYECEĞİZ"

"15 Nisan Turizm açısından hassas bir tarih. Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek… Yarın netleştireceğiz."