Turistlerin uğrak noktasında panik: Ağaçlardan iguana düşüyor
Haberler » Dünya » Turistlerin uğrak noktasında panik: Ağaçlardan iguana düşüyor - Haberler

Turistlerin uğrak noktasında panik: Ağaçlardan iguana düşüyor

ABD'nin turistik bölgesi Florida'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor... Hava sıcaklığının 4.5 ile 10 derecenin altına düşmesi sonucu ağaçlardan iguanalar düşüyor. Yetkililer "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

23.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:06
Turistlerin uğrak noktasında panik: Ağaçlardan iguana düşüyor

Küresel ısınmanın etkileri bütün dünyayı etkiliyor… 'daki yangınlar, 'daki sel ve dolu fırtınaları yaşanırken ABD'nin güneşli ve ılıman bir iklime sahip olan bölgesi 'da panik yaratan bir olay yaşandı.

Florida'da hava sıcaklığının 4.5 santigrat derece ile 10 santigrat derece arasında seyretmesi bölgede ağaçlarda yaşayan iguanaları etkiledi. Hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla vücut dengesi bozulan iguanalar sokaklardaki ağaçlardan düşmeye başladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, bu konuda bir uyarıda bulundu. Büyük boyutlarda iguanaların insanların üzerine düşme ihtimali olduğunu duyuran yetkililer, "Yürürken dikkatli olun, ağaçtan iguana düşebilir. Yere düşen iguana görürseniz dikkatli olun. Hareketsiz dursalar da ölü değiller" açıklamasını yaptı.

Floridalılar yaşanan bu olayı sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ağaçtan düşen iguanaların videolarını kaydetti.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri