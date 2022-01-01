Turistler yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da tur etkinliklerine katıldı

Yeni yılı tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya'da karşılayan yerli ve yabancı turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katıldı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve çeşitli tur aktiviteleri ile bilinen Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balonları ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlar ile gezi yaptı.

2022'nin ilk güneşini gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, gün doğumu vaktine Göreme beldesinden peş peşe yükselen balonlarla bölgenin güzelliklerini kuşbakışı keşfetti.

Balon turuna katılan turistlerden Ayşe Şimşek, gazetecilere, Kapadokya'da balon turu hayalinin yeni yılın ilk gününde gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sedat Şimşek ise 2022'nin tüm dünya için iyi bir yıl olmasını dileyerek, "Yeni yılın ilk gününde eşimle beraber buradaki tarihi yerleri gökyüzünden görmek istedik. Yılın sonuna kadar güzel geçmesi için bölgenin eşsiz manzarasında uyanmak istedik." dedi.

Gülşah Bayraktar da Kovid-19 salgını başta olmak üzere tüm sorunların geride kalması için dua ettiğini belirterek, "Geçen yıl yaşadığımız sorunların bu yıl yaşanmasını istemiyoruz. Her şeyin daha güzel olduğu bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Nejat Öksüz de yılın ilk günlerinde olumsuz hava koşullarından balon turlarının genelde iptal olduğunu, nadiren bu tarihte uçuş yapılabildiğini söyledi.

Bu durumun yeni yılın şanslı başlaması anlamına geldiğini dile getiren Öksüz, "2022 yılının ilk gününde havada olmak güzel. Konuklarımıza gökyüzünden görsel şov sunarak yılın ilk gününü taçlandırıyoruz. Kapadokya, yılbaşı dolayısıyla tamamen dolu. Otellerde ve balon turlarında yer kalmadı." dedi.

Sıcak hava balon turlarında yer bulamayan bazı yerli turistler, tepelere çıkarak rengarenk balonların süslediği manzarada fotoğraf çektirdi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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