Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi

18.08.2019 22:12

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı iş yerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

"7 İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU"

Olayla ilgili Turhal Belediyesinde Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan kavganın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay meydana geldiğini ifade ederek, "Bu toplumsal olayda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış gruplar ayrılmıştır. Şu anda ilçemizde durum kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayatı tehlikesi bulunmamakta olup ileri tetkikler için Tokat Devlet Hastanesine gönderilmiştir. İlçemizde olaylar sırasında 7 iş yerinin camları kırılmak suretiyle maddi hasar verilmiş olup yine 3 aracında tahrip edilmesi söz konusu olmuştur" dedi

Kaynak: DHA