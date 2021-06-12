Turanlı, "Projelerimizle Kahta'nın çehresi değişiyor"
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Turanlı, "Projelerimizle Kahta'nın çehresi değişiyor"

Turanlı, 'Projelerimizle Kahta'nın çehresi değişiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, projelerin gerçekleşmesiyle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, projelerin gerçekleşmesiyle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren ve yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı hizmet ve hayata geçirdiği projelerle ilçenin kabuğunu kırarak çehresini değiştiriyor.

Belediye Başkanı Turanlı, 8 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare otopark ve 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan "Kapalı Hayvan Pazarı" projesinin kurban bayramı öncesi tamamlanmasının müjdesini verdi.

Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İmkanlarımız dahilinde ilçemizin bir çok yerinde hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bugün Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile beraber kurban bayramı öncesi hizmete açılması planlanan ilçemizin ilk Kapalı Hayvan Pazarı projemizi yerinde inceledik. Cami Mahallemizde ilçemizin ilk Kapalı Hayvan Pazarı projemizin zemin dolgu, tesviye, zemin güçlendirme, temel yapım çalışmaları, zemin beton dökümü ve çatı çalışmalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve idari binanın tamamlanmasıyla halkımızın hizmetine açılacaktır. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Turanlı, 'Projelerimizle Kahta'nın çehresi değişiyor'
Turanlı, 'Projelerimizle Kahta'nın çehresi değişiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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