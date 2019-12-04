TÜPRAŞ'ta patlama

04.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:31

Batman'da Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) yağ ünitesi çatısında patlama meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ içerisindeki kızgın yağ ünitesi çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA