Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin bu akşam yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin tüm sağlık kontrollerinin yapıldığı, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve çalışmalarını uzaktan yürüteceği kaydedildi.

Gannuşi, nisan ayında başkent Tunus'un kuzeyindeki bir Kovid-19 aşı merkezinde ikinci doz aşısını olmuş ve ardından Tunus halkına aşı olmaları için Sağlık Bakanlığının elektronik sistemine kaydolmaları çağrısında bulunmuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Bakanlığın yayımladığı en son verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 16 bin 494 kişi hayatını kaybetti, 501 bin 923 kişi enfekte oldu, 400 bin 378 kişide iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes