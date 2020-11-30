Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 66, Fas'ta 50 kişi hayatını kaybetti
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Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 66, Fas'ta 50 kişi hayatını kaybetti

30.11.2020 06:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 06:18
Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 66, Fas'ta 50 kişi hayatını kaybetti

Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 219'a, Fas'ta 5 bin 789'a yükseldi.

Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 219'a, Fas'ta 5 bin 789'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 66 kişi hayatını kaybetti, 1271 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 219'a, vaka sayısı 96 bin 251'e ulaştı.

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FAS

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 115 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgından ölenlerin sayısı 5 bin 789'a, toplam vaka sayısı da 353 bin 803'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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