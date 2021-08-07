Tunus'ta Nahda Hareketi, Gannuşi'nin Pegasus casus yazılımıyla dinlenmesini kınadı
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Tunus'ta Nahda Hareketi, Gannuşi'nin Pegasus casus yazılımıyla dinlenmesini kınadı

Tunus'ta Nahda Hareketi, Gannuşi'nin Pegasus casus yazılımıyla dinlenmesini kınadı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" casus yazılımı yoluyla Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin dinlenmesine tepki gösterdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" casus yazılımı yoluyla Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin dinlenmesine tepki gösterdi.

Nahda Hareketinin Basın Ofisi, Gannuşi'nin Pegasus casus yazılımıyla Suudi Arabistan'ın isteği doğrultusunda dinlendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gannuşi'nin yabancı bir ülkeye ait yazılımla dinlenmesini kınayan hareket, olayı "Tunus devletine ve egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi.

Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Tunuslu yetkililere "iddiaları araştırma ve dışardan yapılan bu saldırıya karşı gereken resmi tutumu takınma" çağrısında bulundu.

Söz konusu durumun uluslararası hukukla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, olayın ulusal egemenlik ilkesini ihlal ettiği ve kardeş bir Arap ülkesine yönelik iddialardan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Tunus ve kardeş Arap ülkeleri arasındaki iyi ilişkilerin korunması ve ülkenin çıkar çatışmalarına konu edilmemesi" vurgulandı.

Gannuşi'nin Pegasus casus yazılımıyla dinlendiği iddiası

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE), dün İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus aracılığıyla Gannuşi'nin iki telefonunun dinlendiği iddiasını gündeme getirmişti.

İddiaya göre, telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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