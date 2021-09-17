Tunus'ta, Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu'nun Başkanı Seyfeddin Mahluf kaçırıldı

Tunus Meclisi'nde 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu'nun Başkanı Seyfeddin Mahluf'un, başkent Tunus'taki askeri mahkemenin önünde sivil giyimli kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf'un avukatı Enver Evlad Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahluf, adliyeye sorgu hakimine teslim olmaya giderken sivil giyimli kişiler tarafından kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Müvekkili Mahluf'un askeri mahkeme soruşturma hakimine teslim olmaya karar verdiğini kaydeden Ali, söz konusu sivil giyimli kişilerin Mahluf'u bir arabaya zorla bindirerek bilinmeyen bir yere götürdüklerini dile getirdi.

Ali, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediklerini ve kaçıranların muhtemelen güvenlik güçleriyle bağlantılı bir birim olduğunu ifade etti.

Tunus resmi makamları tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının, ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel oldukları belirtilmişti.

O sırada havalimanında olan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el- Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan, "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesi"ni öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum da tutuklama kararını sosyal medyadan duyurmuştu.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'taki Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.