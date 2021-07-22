Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 92 kişi daha yaşamını yitirdi

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti, 1086 yeni vaka tespit edildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti, 1086 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 92 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1086 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 57 kişinin iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tunus'ta toplam can kaybı 17 bin 913'e ve vaka sayısı 555 bin 997'ye yükseldi, 449 bin 36 kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kays Said, görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi ile bir araya geldi. Görüşmeye ait görüntü Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayımlandı.

Said, görüşmede ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüse karşı Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde 29 merkezde gerçekleştirilen aşı kampanyasına değindi.

"Salgınla mücadele edeceğimize salgına ve ölümlere sebep hazırlıyoruz." diyen Said, vatandaşların sağlığıyla oynanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Said, aşı merkezlerinde kalabalığa sebep olanların sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde 29 merkezde tüm Tunuslulara açık aşı kampanyası için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise bayramın birinci günü bu merkezlerin önünde salgın tedbirlerine uymanın zor olduğu yoğun kalabalıkların oluştuğu ve izdiham yaşandığı görülmüştü.

Sağlık Bakanı Mehdi, 20 Temmuz'da görevden alınarak yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes