Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 140 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 140 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 140 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda yüksek şekilde görülen salgın vakalarına ilişkin günlük bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 140 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 524 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 17 bin 354'e, vaka sayısının 540 bin 798'e, iyileşenlerin sayısının 429 bin 646'ya çıktığı ifade edildi.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.

Fas ve Fransa'dan Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi destek

Fas ve Fransa, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a acil tıbbi yardım desteğinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Tunus'a salgınla mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemesi yüklü askeri kargo uçağının, başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanına iniş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca salgınla mücadelede kullanılmak üzere Fas tarafından gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin de ulaştığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes