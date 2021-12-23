Tunus'ta İşkenceyle Mücadele Örgütü, İçişleri Bakanlığına dava açtı

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütüne (OMCT) bağlı İşkence Mağdurlarına Destek Programı, çalışmalarından yararlanan 11 kişiye yönelik ev hapsi işlemlerinden dolayı Tunus İçişleri Bakanlığı hakkında İdare Mahkemesine dava açtı.

Tunus haber ajansı (TAP) Örgütün Programı tarafından yapılan açıklamayı haber leştirdi.

Açıklamaya göre, programın avukatları İdari Mahkemeye İçişleri Bakanlığının bu kişilere yönelik icraatlarına ilişkin iki tür itirazda buldu.

İtirazların ilkinde mahkemeden, "Keyfi" olarak nitelendirilen icraatların bir ay içinde askıya alınması, ikincisinde mağdurların zararlarının tazmin edilmesi talep edildi.

Bu kişilere yönelik yapılanların tamamen keyfi olduğunu ve Tunus Anayasası'nın yanı sıra özgürlüklerin kısıtlanmasını düzenleyen uluslararası hukuku da ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ev hapsine maruz kalan kişilerin İşkence Mağdurlarına Destek Programı'ndan yararlananlar olduğunun altı çizildi.

İdari Kontrol Tedbirleri adı altında icraatlar hakkında, ev hapsi, yurt dışına çıkış engeli, yargı kararı olmaksızın ev baskını ve teftiş, yollarda ve polis karakollarında uzun süreli tahkikatların olduğu belirtilen açıklamada, programdan yararlanan kişilerin çoğunun özgürlüklerinin türlü şekillerde ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Açılan davaya ilişkin İçişleri Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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