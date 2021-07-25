Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
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Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - Tunus'ta hükümet karşıtı protesto Tunus'un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ülkede kötüleşen korona virüs (Covid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal durumu protesto ederek, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri...

- Tunus'ta hükümet karşıtı protesto

TUNUS - Tunus'un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ülkede kötüleşen korona virüs (Covid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal durumu protesto ederek, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin dağıtılmasını talep etti.

Tunus'un birçok kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, korona virüs (Covid-19) salgını mücadele eden ülkede giderek kötüleşen sağlık, ekonomik ve sosyal durumu protesto etti. Aralarında yaşlıların da bulunduğu gösterilerde vatandaşlar, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınmasını ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin dağıtılmasını talep etti.

Tunus'un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse kentlerinde yer alan Tunus "Nahda Hareketi" partisinin ofislerine saldıran ve partinin Tuzer kentindeki genel merkezini kundaklamaya çalışan protestocuların, Tunus polisine taşlarla saldırması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Olaylara müdahale eden polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti.

Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto
Son dakika haber: Tunus'ta hükümet karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hassen Mrad

Maske takmak istemeyen kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek
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