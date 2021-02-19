Tunus'ta hava yolu çalışanlarının grevinin sonlanması için anlaşma sağlandı
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Tunus'ta hava yolu çalışanlarının grevinin sonlanması için anlaşma sağlandı

19.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:44
Tunus'ta hava yolu çalışanlarının grevinin sonlanması için anlaşma sağlandı

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, ulusal hava yolu çalışanlarının grevini sonlandırması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, ulusal hava yolu çalışanlarının grevini sonlandırması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunus Hava Yolları (Tunusair) ve ülkede iki havalimanını işleten Türk şirketi TAV Tunus'un yanı sıra Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları temsilcilerinin katılımı ile Ulaştırma Bakanı Muaz Şakşuk'un başkanlığında toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Tunusair'in hesaplarının dondurulma kararının durdurulması ve TAV Tunus'a borçlarının ödenmesi konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Tunus Hava Yolu Çalışanları Sendikası, üyelerine grevi durdurma çağrısı yaptı.

Tunusair çalışanı yüzlerce kişi, şirketin içinde bulunduğu koşulları protesto amacıyla tüm havalimanları için alınan süresiz grev kararının başlangıcında şirketin başkentteki genel merkezinin önünde bir protesto düzenlemişti.

Devlete ait Tunusair'in yaklaşık 7 bin 800 çalışanı bulunuyor.

Tunus Genel İşçi Sendikasının Eryane Bölge Genel Sekreteri Muhammed eş-Şabi, süresiz grevin, özellikle TAV Tunus'un şikayeti sonucu banka hesaplarına el koyulmasının ardından iflasın eşiğine gelen Tunusair'in kurtarılması talebiyle gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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