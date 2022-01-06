Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in istişare girişimini boykot etti

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrı yaptığı "Ulusal Halk İstişareleri" çalışmasını boykot ettiğini duyurdu.

Parlamento'da 22 milletvekiline sahip olan partiden yapılan yazılı açıklamada, çalışmanın parti tarafından boykot edildiği belirtilerek, Tunusluların girilmek istenen bu "siyasi saçmalıktan" uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Ülkede yaşananların "devletin çözülmesi süreci" olarak nitelendirilen açıklamada ayrıca, duruma karşı gelinmesi konusunda, milli taraflardan sorumluluklarını yerine getirmeleri talep edildi.

Partinin açıklamasında "Demokratik ve anayasal sürecin yeniden kazanılması gerektiği Tunus'ta tek adam yönetimi, despotluk ya da siyasi yolsuzluklar dönemine engel olunması için ulusal demokratik güçlerle birlikte mücadeleyi sürdürmekte kararlı olunduğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, siyasi parti olarak 14 Ocak Tunus Devrimi kutlamaları için başkentin merkezi Habib Burgiba Caddesi'nde gösterilere katılacakları ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Said, Aralık 2021 başlarında, Zeynel Abidin bin Ali rejimini (1987-2011) ortadan kaldıran Tunus Devrimi kutlamalarının 14 Ocak yerine 17 Aralık'ta yapılması kararı almıştı.

Said, Ekim 2021'de "Ulusal Halk İstişareleri" adıyla bir girişimi duyurmuştu. İnternet ortamında vatandaşlardan, siyasi, ekonomik ve ülkenin sorunlarına dönük fikirlerini aktarmaları istenen istişarelere ilişkin ilk deneme çalışmaları geçen cumartesi başlamıştı. Halkın katılımının 15 Ocak'ta resmi olarak başlayacağı istişareler 20 Mart'a dek sürecek. Toplanan istişarelerin sonuçları çeşitli uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından haziran öncesinde açıklanacak.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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