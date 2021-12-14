Tunus'ta bazı siyasetçi ve aktivistlerden ülkeyi krizden çıkarma amaçlı yeni girişim

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına karşı çıkan 14 siyasetçi ve aktivist, ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için "Ulusal Kurtuluş Buluşması" adlı bir oluşum kurdu.

Tunus Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Tarık el-Fetiti, eski Çalışma Bakanı Fevzi Abdurrahman'ın yanı sıra bazı partili ve bağımsız milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 14 siyasetçi ve aktivist, başlattıkları yeni girişimi başkent Tunus'ta basın toplantısıyla duyurdu.

Eski Çalışma Bakanı Abdurrahman, Cumhurbaşkanı Said'in dünkü erken seçim ve referandum açıklamalarına işaret ederek, bu kararların, "sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir krizin yaşandığı ülkede, otokrasi sisteminin yerleştirilmesi ve ülkenin bilinmeyene doğru sürüklenmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Bağımsız vekillerden İyad el-Lumi de Tunus'un tam anlamıyla iflasın eşiğinde olduğunu ve yönetimin özel sektörü de yok etmeyi istediğini dile getirdi.

Siyasi aktivistlerden Ahmed eş-Şabbi ise ülkede tek bir tarafın söz sahibi olmasının kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, hedeflerinin, ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için ekonomik ve sosyal kurtarma planı hazırlamak olduğunu ifade etti.

Aktivist Gazi Mualla da Tunus'un mali krizden kurtarılması ve kapsamlı bir ulusal diyalog kurulmasını istediklerini aktardı.

Said'in dünkü kararlarının, otokrasinin güçlendirilmesine doğru bir adım olduğuna işaret eden Mualla, Cumhurbaşkanı'nın tüm tarafları ulusal diyalog masası etrafında toplaması gerektiğini vurguladı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Said'in referandum ve erken seçim kararı

İstisnai durumdan çıkış için yol haritasını dün devlet televizyonunda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında açıklayan Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini bildirmişti.

Said, konuşmasında 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söylemişti.

Ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını aktaran Said, çevrim içi ortamda işleyecek bu sürecin 20 Mart'a kadar devam edeceğini kaydetmişti.

Tunus'ta Said'in kararlarına karşı çıkan birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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