Nahda Hareketi, Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapılmasına tepki gösterdi

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapılmasını, kişi dokunulmazlığını çiğneyen ciddi bir durum olarak nitelendirdi.

2013 yılında uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Şükri Beliyd ve Muhammed Brahimi'nin katillerinden hesap sorulması talebiyle bugün önce başkent Tunus'taki El-Gazale ilçesi Şehit Muhammed el-Brahimi Meydanı'nda daha sonra da Gannuşi'nin evinin önünde gösteri düzenlendi.

Göstericiler, "Evlatlarımızı öldürdüler... ülkemizi yağmaladılar", "Şükri yaşıyor" ve "Ey Şükri, Ey Brahimi, yolunuzdan ayrılmayacağız" sloganları attı. Gannuşi'nin evinin önünün ise güvenlik güçleriyle çevrildiği görüldü.

Nahda Sözcüsü Hamiri, "İlk defa siyasetçilerin evinin önünde gösteri yapılıyor. Bu kişi dokunulmazlığını çiğneyen ciddi bir durum. Halk nezdinde büyük karşılık bulmayan ve katılımcı sayısı bir elin parmağını geçmeyen bu gösteriler, gerçeğin ortaya çıkarılmasına değil hakikatin üstünün örtülmesine yarar." dedi.

Tunus'ta sosyal adalet ve demokratikleşme sürecini yeniden başlatmak için mücadele ettiklerini kaydeden Hamiri, diğer tüm mücadelelerin toplumda karşılığı olmayacak şüpheli ajandaların ürünü olduğunu sözlerine ekledi.

Bağımsız milletvekili Adnan el-Haci ise basına yaptığı açıklamada, Beliyd ve Brahimi davasında bazı belgelerin ortaya çıkmasının ardından katillerden hesap sorulması talebiyle gösteri düzenlediklerini kaydetti.

Haci, Gannuşi'nin söz konusu davanın birinci suçlusu olduğu için evinin önünde gösteri yapıldığını ifade etti.

Tunus'taki Nahda Hareketi dün, Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri ve Savunma bakanlıklarından, harekete bağlı merkezleri, destekçilerini ve Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi korumak için yasal sorumluluklarını üstlenmesini talep etmişti.

Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibi, 8 Şubat'ta yaptıkları anma programında, Nahda Hareketi'ni ve Gannuşi'nin bu suikastlardan sorumlu olduklarını ileri sürmüştü. Programda, Beliyd ve Brahimi'yi sevenler, Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmişti.

Tunuslu siyasetçi Şükri Beliyd'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlara ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.