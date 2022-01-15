Tunus Meclisi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesine tepki gösterdi

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla çalışmaları dondurulan Meclis, Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde düzenlenen gösterilere müdahale edilmesini kınadı.

Meclis Başkanlığından, polisin dün Kovid-19 salgını gerekçesiyle yaya giriş-çıkışına kapatılan başkentteki Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan eylemcilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Düşüncelerini özgürce ve barışçıl bir şekilde ifade etmek için sokağa inen vatandaşlar ile siyasi ve sivil liderlere yönelik açık saldırıların" kınandığı ifade edildi.

İfade özgürlüğünün anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğu ve 14 Ocak 2011 devrimini gerçekleştiren Tunus halkının, demokratik geçiş sürecinin tamamlanması ve hukuk devletinin kökleşmesi için daha fazla fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Yasemin Devrimi'nin yıl dönümünde düzenlenen gösterilere katılanların takdir edildiği açıklamada, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri, Tunus Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf ve milletvekili Nidal Suudi başta olmak üzere kaçırılan, alıkonulan ve hapsedilen herkesin serbest bırakılması istendi.

Tunus'ta dün Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösterilere katılanlar, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ne yürümek istemiş, polis, yaya giriş-çıkışına kapatılan caddeye girmeye çalışan eylemcilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti.

Göstericiler, "Akan şehit kanlarına vefa istiyoruz", "Tek adam yönetimine hayır, Anayasa'ya dönüşe evet", "Darbeye hayır" sloganları atmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.