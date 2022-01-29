Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, "seçim ihlalleri" davasında para cezasına çarptırıldı

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, seçim ihlalleri davasında para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Nahda Hareketi Partisi Yürütme Ofisi üyesi Abdulfettah et-Tağuti, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Tağuti, başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesinin, Gannuşi'yi, 2019 seçimlerinde kampanya kurallarına aykırı hareket ettiği suçlamasıyla 10 bin dinar (3.45 bin dolar) para cezasına çarptırdığını söyledi.

Yerel bir televizyon kanalının, güneydeki Safaks kenti seçim kampanyası kapanış törenine ilişkin yayınının ardından Gannuşi'ye söz konusu suçlamanın yöneltildiğini belirten Tağuti, ellerinde bu hükmü çürütecek deliller olduğunu ve karara itiraz edeceklerini dile getirdi.

Seçim ihlalleri soruşturması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Sayıştay raporunun ardından açılan "seçim ihlalleri" soruşturması kapsamında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve eski Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki için de sorgulanma kararı alınmıştı.

Tunus Mahkemesi, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamayla, Gannuşi ve Merzuki'nin yanı sıra Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, eski Başbakanlardan İlyas el-Fahfah, Yusuf Şahid, Mehdi Cuma ve Hamadi el-Cibali'nin de aralarında bulunduğu 19 kişinin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin cumhurbaşkanı adayları arasında yer almamasına rağmen bu soruşturmaya dahil edilmesinin siyasi olduğu vurgulanmıştı.