Tunus, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Libya'ya yapılan uçak seferlerini askıya aldı
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Tunus, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Libya'ya yapılan uçak seferlerini askıya aldı

Tunus, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Libya'ya yapılan uçak seferlerini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus, Libya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından bu ülkeye yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Tunus, Libya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından bu ülkeye yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Tunus Hava Yollarından (Tunusair) yapılan yazılı açıklamada, seferlerin askıya alınması kararının Libya'nın hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin askıya alınması kararının uygulanmaya başladığı tarihe ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya, dün, Kovid-19 vakalarında artış görülen komşusu Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı almıştı.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığının ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıklamıştı.

Tunus'ta dün, 9 bin 823 kişi daha Kovid-19'a yakalanmış ve salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 15 bin 861'e, vaka sayısının 473 bin 229'a, iyileşen sayısının da 375 bin 756'ya çıktığı aktarılmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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