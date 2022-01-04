Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği: Bahiri'nin tutuklanma şekli netleştirilsin

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, İçişleri Bakanlığından "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin tutuklanma şeklinin netleştirilmesini" talep etti.

Birlik Başkanı Cemal Muslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahiri ve eski İçişleri Bakanı Danışmanı Fethi el-Beledi'nin sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından götürülme şeklini kınadı.

Tutuklama ve tutuklu haklarını koruyan ilgili yasaların uygulanmasını istediklerini aktaran Muslim, Bahiri ve Beledi'nin ev hapsine alınması konusunda verilen emre de karşı olduklarını vurguladı.

Muslim, "Tunus'un güvenliğini ilgilendiren siyasi suikastlar, gençlerin sınır dışı edilmesi ve şüpheli finansman gibi büyük dosyaların soruşturulmasını, tutuklamaların yasal çerçevede yapılması ve yasanın uygulanması şartıyla destekliyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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