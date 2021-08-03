Tunus Genel İşçi Sendikası, ülkedeki mevcut durumdan çıkış için "yol haritası" belirledi
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Tunus Genel İşçi Sendikası, ülkedeki mevcut durumdan çıkış için "yol haritası" belirledi

Tunus Genel İşçi Sendikası, ülkedeki mevcut durumdan çıkış için 'yol haritası' belirledi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış için bir yol haritası hazırladığını duyurdu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış için bir yol haritası hazırladığını duyurdu.

TGİS Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, sendika toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, ülkedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sendikanın ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için bir yol haritası hazırladığını belirten Tahiri, "Ancak hükümet kurulmadan önce bir yol haritası açıklamak mümkün değil, böylece açıklanan yol haritası da boşa gitmesin." dedi.

Halktaki iyimserliği paylaştıklarını kaydeden Tahiri, "Bu istisnai durumu barışçıl bir şekilde aşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahalede bulunmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların Anayasa'ya uygun olduğunu ifade ederek, bunu "darbe" şeklinde nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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