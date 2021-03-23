Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi

23.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:36
Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi

Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indiSerhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde merkeze bağlı Demirkapı köyündeki evlerin bahçesine indi.

Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde merkeze bağlı Demirkapı köyündeki evlerin bahçesine indi. Bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını söyleyen Demirkapı köyü sakini Haydar Çetinkaya, "Yaban keçileri köylülere güven duyarak geliyorlar. Çünkü köylülerin onlara zarar vermeyeceğini biliyorlar. Köylüler de bu konuda çok duyarlı ve onlarla iç içe yaşıyorlar" dedi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçileri Tunceli halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Yöre halkı, yaban keçilerini korumak için avcılara karşı bazı bölgelerde nöbet tutuluyorlar. Dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri sürü halinde merkeze bağlı Demirkapı köyündeki evlerin bahçesine kadar indi.

'EVİN BALKONUNA VE MERDİVENİNE ÇIKTILAR'

Tunceli merkezden Hozat ilçesine giderken yaban keçilerinin bir evin bahçesine girdiğini fark ederek o anları görüntüleyen Haydar Çetinkaya, "Gerçekten çok zengin bir doğamız var. Hem doğal güzellikleri hem de yaban hayatı zenginliği açısından muhteşem bir yer. Zaman zaman doğaya gezmeye çıkarken de karşımıza yaban hayvanları çıkıyor. Ayısından, kurdundan, vaşağına kadar. En çok karşılaştığımız aslında yaban keçileridir. Tunceli merkezden Hozat ilçesine giderken yolumuzun üstünde bulunan Demirkapı mevkisinde yaban keçilerine denk geldik ve onları izlemeye başladık. Sonra sürü halinde köye hatta bir evin içine kadar girdiler. Evin merdivenlerinde ve balkonunda dolaştılar. O anları izlemek gerçekten çok güzeldi. Sonra ev sahibi onları ürkütmedi. Bir süre sonra yaban keçileri uzaklaştılar" dedi.

'KORUDUĞUMUZ İÇİN GELİYORLAR'

Bölgedeki insanların dağ keçilerini kutsal kabul ettiği ve koruduğunu dile getiren Çetinkaya, "Bu tür görüntülerle bölgede karşılaşıyoruz bazen ilçelere kadar iniyorlar. Bu bölgede evlerde kullanılan taşlarda tuz var ve ona geliyorlar. Bir yandan da oraya güven duyarak geliyorlar. Çünkü köylülerin onlara zarar vermeyeceğini biliyorlar. Köylülerde bu konuda çok duyarlı ve onlarla iç içe yaşıyorlar" diye konuştu.

Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi
Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi
Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi
Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:37:37. #1.14#
title