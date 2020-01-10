: Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

10.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:06

Pertek ilçesinde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan ve görüntülerini videoya kaydederek cep telefonuna ve bilgisayarına yükleyen 3 tutukludan biri olan Harun Y., jandarmaya verdiği ifadede ilçede yaşayan Ahmet Oğuz'un da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

GÖZALTINA ALINDA SONRA SERBEST BIRAKILDI

Harun Y.'nin ifadesinin ardından Oğuz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda hakkındaki iddialara reddeden Oğuz, sevk edildiği mahkemede yeterli delil ve kanıt bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ AĞACA ASTI

Oğuz, iddiaya göre akşam saatlerinde Pertek'e bağlı Dereli köyü yakınlarında bulunan bahçesine bakacağını söyleyip evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine yakınları bahçeye geldiklerinde Oğuz'u ağaca asılı halde buldu.İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, Oğuz'u yaşamını yitirdiğini belirlerken, cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinsel istismar zanlısı Harun Y.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunup, uygunsuz görüntülerini kaydeden Harun Y. (42) ile bir şüphelinin tutuklanmasının ardından, ifade işlemi tamamlanan diğer şüpheli de mahkemece tutuklandı. İsimleri açıklanmayan tutuklu 2 kişinin, önceki yıllarda Harun Y.'nin cinsel istismarına uğradıkları iddia edildi.

Pertek'te bilgisayar tamirciliği yapan Harun Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Harun Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ERKEK ÇOCUĞA AİT İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Harun Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından Harun Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi. İsmi açıklanmayan diğer şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlanmasıyla bugün çıkarıldığı adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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