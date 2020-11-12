Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti
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Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

12.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:57
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

Tunceli'de geçtiğimiz ay bir ahıra girerek 70 koyunu telef eden ayılar, bu kez 4 danayı telef etti.

Merkeze bağlı Haceri köyünde meydana gelen olayda köyde hayvancılıkla uğraşan Veli Çelik'e (64) ait 1 yaşındaki 4 dana, köye 500 metre uzaklıkta telef olmuş halde bulundu. Olay yerine giden bölge sakinleri hayvanların ayı saldırı sonucu telef olduğunu üzerlerindeki pençe izlerinden anladı.

EMEKLERİ BİR GECE YOK OLDU

Ayıların telef ettiği hayvanlarını gören Çelik, emek vererek büyüttüğü danalarının telef edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirecek olan Çelik, geçim kaynağının elinden gittiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

DAHA ÖNCE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI TELEF ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz ayda Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde ayı saldırısı meydana gelmişti. Besici Özkan Özdemir'in ahırına çatıdan giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etmişti.

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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