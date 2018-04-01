Tümsiad'dan Pamukova'ya Ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı Ahmet Ölmez ve Yönetim Kurulu üyeleri, Pamukova ilçesini ziyaret etti.

Ölmez ve beraberindeki dernek yönetimi, Pamukova Kaymakamı Recai Karal'ı makamında ziyaret ederek, TÜMSİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pamukova'nın bir tarım şehri olduğunu ve tarıma dayalı sanayi tesislerine ihtiyaç olduğunu, ayrıca doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Dernek yöneticileri, Karal'ın ardından Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser ile görüştü.

Görüşmede, ilçede tarım ürünleri ve hayvancılık entegre tesislerinin kurulması yönünde istişarede bulunuldu.

Keser, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, TÜMSİAD Başkanı Ölmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin ilçeyi ziyaretlerini önemsediklerini ifade ederek, "İlçemiz huzurlu ve şirin bir yer. Ekonomik anlamda girdilerin olabilmesi için ilçeye iş adamlarının yatırım yapması, ekonomik bakımdan ilçemizi ve hemşehrilerimizi güçlendirecektir. Tarıma dayalı sanayi birinci önceliğimizdir." dedi.

TÜMSİAD Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu, ziyaretlerinin ardından Esentepe Sosyal Tesislerinde toplantı yaptı.