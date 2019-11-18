TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal

18.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:42

Geçen Salı günü 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana gelen olayda arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmeyince bahçede oturup, ağlayan yüzde 60 engelli M.A., beden eğitimi öğretmeni K.K. ve görevliler tarafından darp edilerek, karga tulumba tutularak pencereden binaya sokuldu. Olayla ilgili Valilik soruşturma başlatırken, öğretmen K.K. ve kurum müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi açığa alındı.

"GAYET NORMAL OLAN BİR OLAY"

Merkezi Kayseri'de bulunan TÜM-İŞ Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayın gerçekleştiği rehabilitasyon merkezi önünde açıklama yaptı. Şahin, olayın arka planı bilinmeden karalamalar, iftiralar, hakaretler yapıldığını savunarak şöyle dedi:

"Olayın iç yüzünü bilmeden, sanki ülkemizde hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede. Bu rehabilitasyon merkezinde sıkıntılı çocuklar kalıyor. Sorunlu çocuklara burada anne ve babalar bakıyor. Buradaki çalışanlar, o çocukların altını temizliyorlar, o çocukların kişisel temizliklerini yapıyorlar. Olayda çocuğa tekme atılmasını tasvip etmiyoruz; ama gayet normal olan olay anormalmiş gibi yansıtılıyor. Etrafta, çalışanların işten çıkarılması isteniyor. Burada kalan sıkıntılı çocuklardan yediği yumrukla kaşı yarılan anneler var, bu çocukların tekmesiyle kaburga kemiği kırılıp, hastanede yatan anneler var. Bu durumu kim biliyor? Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Burada görevden alınan anne ve babaların görevlerini en iyi şekilde yaptığına inanıyoruz."

TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi'nde bir öğretmen, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli öğrenciyi önce tekmelemiş, daha sonra "Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum" diyerek öğrenciye kafa atmıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

"ŞİDDET VE KÖTÜ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden skandal olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri'de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez.

Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere "Rabbimizin emanetidir" bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz.

Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: DHA