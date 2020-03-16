Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Sağlık, Dünya, Güncel

Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu

Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip koronavirüsün neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Bilim insanları, ilacın virüslü vakada kullanıldığını ve olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

16.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:47
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 6 bin 500'ü aşkın insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını için Avustralya'dan güzel haber geldi. Avustralyalı bilim insanları, hali hazırda var olan AIDS ve sıtma hastalıklarında kullanılan ilaçların koronavirüsün neden olacağı semptomları tedavi edebileceğini öne sürdü.

VAR OLAN İKİ İLAÇ, VİRÜSÜ TEDAVİ EDECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce koronavirüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi. Daily Mail'in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, hali hazırda var olan iki ilacın, koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

BİRİ AIDS DİĞERİ SITMA İLACI

Bu ilaçlardan birincisi AİDS'e neden olan HIV virüsünü bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, koronavirüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti. İlaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.

İLAÇLAR VİRÜSÜ ORTADAN KALDIRDI

Paterson, Avustralya'daki ilk koronavirüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü.Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilenbüyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇİNLİ BİR HASTADA DENENDİ

Paterson, "Avustralya'da sahip olduğumuz ilk Çinli hasta dalgasına HIV ilacı verdiğimizde, hepsi tedaviye çok olumlu yanıt verdi" dedi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Avustralya'da şu ana kadar 375 vaka tespit edildi ve 6 kişi hayatını kaybetti.

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Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu

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Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu

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Haber Yorumları (4)
SZE: EEee bunu bizim hekimlerimiz ilk vak''anın görülmesinden hemen sonra aynı açıklamayı yapmışlardı zaten.
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TINERCI NIYO: ayni haberin TURKIYE versiyonuda vardi hatirliyorsaniz :)
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HABERCİLİK: Hergün yalan haber yapmaktan bıkmadılar. Yalan yuva yapmış artık vücutlarına
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
BEKO: Bu kaçıncı haber yeter yahu. İnsanların umutlarıyla oynamayın.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
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