TÜGVA Malatya'da yaz etkinlikleri devam ediyor
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TÜGVA Malatya'da yaz etkinlikleri devam ediyor

TÜGVA Malatya'da yaz etkinlikleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TÜGVA Malatya il temsilciğinin öğrencilere yönelik hayata geçirdiği etkinlikler devam ediyor.

TÜGVA Malatya il temsilciğinin öğrencilere yönelik hayata geçirdiği etkinlikler devam ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz Okulu ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz kampı devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, TÜGVA'nın yaz etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada " Her sene yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi geçen yıl salgın nedeniyle çevrimiçi ortama taşımıştık. Ancak bu yıl şartların biraz daha düzelmesi ile faaliyetlerimizi kardeşlerimizle bir araya gelerek gerçekleştiriyoruz. Toplam 6 hafta sürecek olan Ortaokul yaz okulu programımızda kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, temel dini bilgiler ve hadis dersleri ile Peygamber efendimizin hayatını kendilerine örnek alabileceklerdir. Ayrıca düzenlediğimiz Okçuluk eğitimleri, tarihi geziler, turnuvalar ve piknik gibi sosyal etkinliklerimiz ile kapanış programında düzenleyeceğimiz bilgi yarışmalarında kardeşlerimiz birçok hediyeler kazanacaklardır. Lise Yaz Kampımız ise Mersin ilimizde 5 gün sürecek olup Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamp alanı kullanılacaktır. Yine burada da kardeşliğin ön plana çıktığı manevi eğitimleri ve sosyal etkinlikleri çok fazla olan, eğlenerek öğrenecekleri, sağlam dostluklar kurabilecekleri bir ortama sahip olacaklardır. Gençlerimize kapılarımız sonuna kadar açık olup, yaz boyunca sürekli bu tür faaliyetlerimize devam etmeye gayret edeceğiz" şeklinde ifade etti. - MALATYA

TÜGVA Malatya'da yaz etkinlikleri devam ediyor
TÜGVA Malatya'da yaz etkinlikleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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