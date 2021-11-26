TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi?
Türkiye'de günlerdir tartışılan TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı.
Türkiye'de günlerdir tartışılan Tügva belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı. DW Haber'e konuşan hukukçular ve siyasetçiler, belgelerin içeriğindeki kadrolaşma iddialarının soruşturulması yerine, belgeleri sızdıran kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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