TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi?

Türkiye'de günlerdir tartışılan Tügva belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı. DW Haber'e konuşan hukukçular ve siyasetçiler, belgelerin içeriğindeki kadrolaşma iddialarının soruşturulması yerine, belgeleri sızdıran kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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