TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi? - Haberler
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TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de günlerdir tartışılan TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı.

Türkiye'de günlerdir tartışılan Tügva belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı. DW Haber'e konuşan hukukçular ve siyasetçiler, belgelerin içeriğindeki kadrolaşma iddialarının soruşturulması yerine, belgeleri sızdıran kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

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