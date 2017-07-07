Tuğba Özay ile Tatil Yapan Yapan Yılmaz Morgül'ün Göğüsleri Olay Oldu

Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül, TV8'deki 'Survivor' programında geçen yıl katılmış, Dominik'te yarışmıştı.

YILMAZ MORGÜL'ÜN GÖĞÜSLERİ OLAY OLDU

Tekne turuna çıkıyorlar, kayalıklarda güneşleniyorlar. Birbirlerine poz verip çektikleri fotoğrafları hayranları ile sosyal medyada paylaşıyorlar. Fotoğraflarda Tuğba Özay düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, Yılmaz Morgül'ün göğüsleri de olay oldu. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını görenler "Yılmaz'ın göğüslerinin Tuğba'nınkinden kalır yanı yok" şeklinde yorumlar yaptı.

ADADA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADILAR

Tuğba Özay, Survivor'da kaldıkları adada, çöpte bile yiyecek aradığını belirtmiş ve Yılmaz Morgül'ü, kafasını çöp kutusuna sokarken gördüğünü söylemişti.

"KENDİNİ HİÇBİR ZAMAN BOZMADI"

Tuğba Özay yakın arkadaşı Yılmaz Morgül için, "Survivor bir yarış yeri, ama yarış yeri olduğu gibi, bir duruş yeri de. Yılmaz Morgül, adada duruşunu bozmayan isimlerdendi. Sağlık sorunlarını aşıp gelmesine rağmen, kendini hiçbir zaman bozmadı" açıklamasını yapmıştı.