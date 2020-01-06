Tuğba Ekinci "Bunlar kışın lazım" deyip bikinili pozunu paylaştı
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Tuğba Ekinci "Bunlar kışın lazım" deyip bikinili pozunu paylaştı

Sivri diliyle tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, "Bunlar kışın lazım" diyerek kırmızı bikinili pozunu paylaştı. Ekinci'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

06.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:18

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı , iyice kendini hissettiren soğuk havalara inat bikinili paylaşım yaptı.

KIRMIZI BİKİNİLİ POZUYLA SOĞUK HAVALARA MEYDAN OKUDU

Aktif olarak kullandığı hesabından her anını paylaşan Tuğba Ekinci, yaz aylarından kalan bir fotoğrafını paylaştı. Soğuk havalara aldırış etmeden kırmızı bikinisiyle paylaşım yapan Tuğba Ekinci, "Bunlar kışın lazım" dedi.

"NE ZAMAN YAŞLANACAKSIN"

Tuğba Ekinci'nin göğüs dekoltesinin ön planda olduğu bikinili pozuna "Ateş atıyorsun", "Sen ne zaman yaşlanacaksın", "Hayalet gibisin, kışın ortasında gezen yazlık papatya" ve "Maşallah hiç yaşlanmıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

"ERKEKLER NASIL BAYANLARDAN HAZ ALIYOR ANLAMIYORUM"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda gittiği masajda kadın takipçilerini kızdıracak açıklamalar yapmıştı. Masaj işini erkeklerin daha iyi yaptığını söyleyen Ekinci, "Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor ben anlamıyorum" demişti.


Haber Videosu

: Tuğba Ekinci "Bunlar kışın lazım" deyip bikinili pozunu paylaştı
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