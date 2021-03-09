Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop hayatı ve biyografisi! Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğba Altıntop, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğba Altıntop hakkında merak edilenler. Tuğba Altıntop hayatı ve biyografisi. Tuğba Altıntop kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğba Altıntop merak konusu oldu. İşte Tuğba Altıntop hakkında merak edilen Tuğba Altıntop kimdir, Tuğba Altıntop hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Aralık 1976

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: Adana

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.