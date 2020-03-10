Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim Mersin'de boşandığı eşini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vuran zanlı, genç kadını, sevgilisini kastederek, "Kocana söyle mini etek giydireceğim ona" diyerek tehdit etti. Bu sözler üzerine genç kadın, sinir krizi geçirdi.

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak, ayağının sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi (35), tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmasında, genç kadını, sevgilisini kastederek, "Kocana söyle mini etek giydireceğim ona" diyerek, tehdit etti. Sinir krizi geçiren kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışamaya başladı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

AVUKATLARDAN İDDİANAMEYE İTİRAZ

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi ile şikayetçi Hatun Koç ve avukatları katıldı. Koç'un avukatları, sanığın daha önce de müvekkillerini bıçakla öldürmeye çalıştığını bu nedenle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava olduğunu bildirerek, Yarbi'nin cezaevinden gönderdiği tehdit içerikli mektupları delil olarak sundular. Avukatlar, "Sanık cezaevinden tehditlerine devam etmektedir. Çıktığı takdirde müvekkilimizi üçüncü defa öldürmeyi deneyecek" dediler.Duruşmada söz alan Koç ise "Dışarı çıksın istemiyorum. Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum" diye konuştu.

DURUŞMADA DA TEHDİT ETTİ

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık Yarbi ise, "Yedi yıl birlikte kaldık, başıma gelmeyen kalmadı. En ufak bir şeyde karakola gidiyordu. Olay günü bayram arifesi olduğu için çocuğumu almak için yanına gittim. Öldürmek kastım olsaydı tüfekte kalan son fişeği de sıkardım. Pişmanım, uzlaşmak istiyorum" dedi.

Hatun Koç'un "Madem öyle neden tehdit ediyorsun?" diye sorması üzerine de Yarbi, eski eşinin birlikte olduğunu ileri sürdüğü sevgilisini kastederek, "Kocana söyle mini etek giydireceğim ona" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının incelenmesi ile Hatun Koç'a Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA