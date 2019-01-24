Arkadaşının Mezarı Başına Giden Genç, 112'yi Arayıp İntihar Etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mezarlıkta silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

ACİL SERVİSİ ARAYIP "İNTİHAR EDECEĞİM" DEDİ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşının defnedildiği mezarlığa giden Bayram Aydoğan, iddiya göre burada 112 Acil Servisini telefonla arayarak intihar edeceğini belirtti.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri mezarlıkta Bayram Aydoğan'ın cenasız bedeni ile karşılaştı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA