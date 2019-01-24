Arkadaşının Mezarı Başına Giden Genç, 112'yi Arayıp İntihar Etti
Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşının defnedildiği mezarlığa giden Bayram Aydoğan, 112'yi aradıktan sonra canına kıydı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mezarlıkta silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.
ACİL SERVİSİ ARAYIP "İNTİHAR EDECEĞİM" DEDİ
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşının defnedildiği mezarlığa giden Bayram Aydoğan, iddiya göre burada 112 Acil Servisini telefonla arayarak intihar edeceğini belirtti.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri mezarlıkta Bayram Aydoğan'ın cenasız bedeni ile karşılaştı.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
-
İNTIHAR EDERN INSAN NIYE 112 ARASINKI BU İŞTE BIR İŞVARCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Gerizekali işteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu dunyada kimse icin olmeye degmez huzuru mahşerde hesap veremeyiz hayirli cumalarCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Ad iyiler de varda malesef onlar erken göçüyor bu dünyadan..çoğunlukta bir Para etmezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bence bu olay araştırılmalı. Bu olay intihar süsü verilmiş bir cinayet gibime geldi. Telefonu da cinayeti işleyen kişi aratmış olabilir, şüphe olmasın diye herkesin düşünebildiği yani aşkından denebilsin diye.Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır