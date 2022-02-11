TÜBİTAK Başkanı Mandal: Desteklenen projelerde kadın araştırmacı sayısı arttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK olarak Ar-Ge ve yenilik alanında kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin sağlanması ve korunmasını önemsiyoruz. Son 5 yıllık süreçte desteklenen projelerde yer alan kadın araştırmacıların sayılarında yüzde 3,5 oranında artış gerçekleşti" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların ve her yaştaki kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarına katılımının ve erişiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi. Mandal, bilimin sürdürülebilir bir gelecek için hayli önemli olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliği, açlık, temiz suya ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sosyal, ekonomik ve çevreyle ilgili küresel sorunların çözümüne kadın ve erkek bütün bireylerin katkı sağlamasına ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü, kadınların ve kız çocuklarının bilime katkılarının anlaşılması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulmasına yardımcı oluyor" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin, çabalarıyla kadın araştırmacıların görünürlüğünün arttığı bir ülke olduğunu söyleyerek, "Bu bize heyecan veriyor; ama sorumluluğumuzu da arttırıyor. Son 5 yıllık süreçte desteklenen projelerde yer alan kadın araştırmacıların sayılarında yüzde 3,5 oranında artış gerçekleşti. TÜBİTAK ödülü kazanan bilim kadınlarımızın sayısında son yıllardaki artış da bizlere gurur veriyor. 2021 yılında verilen 17 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü'nden 8'ini kadın bilim insanlarımız aldı. Tüm bu heyecan verici sonuçlar ülkemizde kadın araştırmacılarımızın başarılarını ve bu hususta TÜBİTAK olarak katkılarımızı yansıtıyor. Gerek ülke olarak gerekse de TÜBİTAK olarak bu anlayışla teşvik edici mekanizmaları daha da geliştirerek kadın araştırmacılarımızın ve kız çocuklarımızın her alanda daha da başarılı olmasını sağlayacağız" dedi.