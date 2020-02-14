Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
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Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı. Tuba Ünsal, paylaşımına "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı" notunu düştü.

14.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:09
Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Ünlü isimlerin paylaşımları gün boyunca devam etti. da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Tuba Ünsal, 14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem oldu.

"HARAP BİTAP BÜYÜTÜLEN KIZLARIZ"

Ünsal pozuna ise şu notu yazdı:

"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

"TÜM KADINLAR AŞK KARŞISINDA KEKEME..."

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."


Haber Videosu

: Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
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HABER YORUMLARI (11)

  • ŞAKİR:
    Ünlülerin gündemde kalmak için sık sık yaptığı şeyler.!! 1- din değiştirip bunu herkese ilan etmek. birden fazla kez de olabilir. 2- rakibi olan kişilere basın yoluyla laf göndermek laf sokmak. 3- ayarlanmış skandallar 4- magazin gazetecisi ayarlayıp peşinden koşturmak 5- sevgili hatta eş değiştirmek 6- kanal kanal gezip bilumum şovlara katılmak 7- anlamadığı, anlayamayacağı konularda yazı yazmak politika, edebiyat, din en çok tercih edilenleri.. 8- hacca umreye gidip bol bol resim çektirmek 9- yaş ve vücut müsaitse bol bol vücut sergilemek klipte, magazin sayfalarında, yazlıkta vb. 10- eften püften sebeplerle hastaneye gidip bunu basınla herkese ilan etmek..
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