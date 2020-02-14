Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı. Tuba Ünsal, paylaşımına "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı" notunu düştü.
Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları gün boyunca devam etti. Tuba Ünsal da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Tuba Ünsal, 14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem oldu.
"HARAP BİTAP BÜYÜTÜLEN KIZLARIZ"
Ünsal pozuna ise şu notu yazdı:
"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.
"TÜM KADINLAR AŞK KARŞISINDA KEKEME..."
Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."
Haber Videosu: Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
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menekşe gözlüm.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tuba çok güzelsin çok.10 numara 10 yıldızsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ünlülerin gündemde kalmak için sık sık yaptığı şeyler.!! 1- din değiştirip bunu herkese ilan etmek. birden fazla kez de olabilir. 2- rakibi olan kişilere basın yoluyla laf göndermek laf sokmak. 3- ayarlanmış skandallar 4- magazin gazetecisi ayarlayıp peşinden koşturmak 5- sevgili hatta eş değiştirmek 6- kanal kanal gezip bilumum şovlara katılmak 7- anlamadığı, anlayamayacağı konularda yazı yazmak politika, edebiyat, din en çok tercih edilenleri.. 8- hacca umreye gidip bol bol resim çektirmek 9- yaş ve vücut müsaitse bol bol vücut sergilemek klipte, magazin sayfalarında, yazlıkta vb. 10- eften püften sebeplerle hastaneye gidip bunu basınla herkese ilan etmek..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tuba isviçre alplerine tatile gidelimmi laCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olur gidelim Avni AbiYayından Kaldır
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tuba ben hadiseyle nişanı attım.senin hayranınım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Avni abi neolur bırakma beniYayından Kaldır
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tuba duy sesimi seni çok beğeniyoruma laCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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tuba sana aşık oldum büyük ihtimal.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yeşil gözlüm hayranım sanaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır