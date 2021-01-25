Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün, ilk kez izleyiciyle buluştu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Engin Akyürek ile Büyüküstün'ün ilk karşılaşma anı izleyiciyle paylaşıldı.

Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz hafta dahil olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.

NESLİHAN ATAGÜL, SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde geçtiğimiz hafta bir beklenmedik bir ayrılık yaşanmış ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

İLK KARŞILAŞMA ANI

Daha önce Engin Akyürek ile aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisine dahil olması büyük heyecan yarattı. Başarılı oyuncunun Sefirin Kızı dizisinde gözüktüğü ilk sahne de izleyicilerle paylaşıldı. Tanıtımda, Engin Akyürek ile Büyüküstün'ün ilk karşılaşma anı yayınlandı.

DİZİDEN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, Sefirin Kızı dizisinin yeni başrolü Büyüküstün'ün transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı iddia edildi.