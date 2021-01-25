Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı

25.01.2021 22:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:29

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün, ilk kez izleyiciyle buluştu. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Engin Akyürek ile Büyüküstün'ün ilk karşılaşma anı izleyiciyle paylaşıldı.

Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz hafta dahil olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.

NESLİHAN ATAGÜL, SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde geçtiğimiz hafta bir beklenmedik bir ayrılık yaşanmış ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

İLK KARŞILAŞMA ANI

Daha önce Engin Akyürek ile aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisine dahil olması büyük heyecan yarattı. Başarılı oyuncunun Sefirin Kızı dizisinde gözüktüğü ilk sahne de izleyicilerle paylaşıldı. Tanıtımda, Engin Akyürek ile Büyüküstün'ün ilk karşılaşma anı yayınlandı.

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı

DİZİDEN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, Sefirin Kızı dizisinin yeni başrolü Büyüküstün'ün transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı iddia edildi.

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Sezen Aksu Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Nijerya Mesut Özil Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 23:28:30. #1.16#
title