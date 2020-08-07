Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Uzun süredir birlikte olduğu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayıran Umut Evirgen, kısa bir süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı.

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladı. 3 yıllık sevgilisini kısa sürede unutan Umut Evirgen, şimdilerde Atiye dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı. MAYIS AYINDA AYRILMIŞLARDI 3 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Umut Evirgen ile Tuba Büyüküstün geçtiğimiz mayıs ayında ilişkilerini noktaladı. Karantina sürecini kızlarıyla evde geçiren Büyüküstün'ün sosyal çevresinden vazgeçemeyen Evirgen ile anlaşamadığı için ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü.